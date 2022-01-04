Логвиненко обещал благоустроить парк 8 Марта в Ростове к майским праздникам 2022 года

При этом он отметил, что работы по благоустройству территории будут проводиться только в той части парка, которая принадлежит городу.
Напомним, что в 2021 году ДОСААФ, который являлся арендатором части парка, передал право долгосрочной 42-летней аренды до 2063 года Хабезскому гипсовому заводу и двум бизнесменам Антону Яковлеву и Александру Гнидину. Это произошло вне ведения городских властей.
При этом цель аренды парковой территории остается неизвестной. Согласно документам, участок можно использовать в целях эксплуатации военно-патриотического комплекса, однако площадь в два гектара является довольно большой для этих целей.