Для жителей Ростова установили повышенные тарифы на воду в 2022 году

Так АО «Ростовводоканал» будет поставлять питьевую воду населению за 45,8 рублей за кубический метр в первом полугодии, а уже во втором стоимость увеличится до 47,3 рублей. По водоводу «Дачный» подача воды будет осуществляться значительно дешевле — за 30,9 рублей в первом полугодии и за 32 рубля за кубометр во втором. Стоимость водоотвода за год увеличится до 33,2 рублей.