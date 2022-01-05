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Для жителей Ростова установили повышенные тарифы на воду в 2022 году

5 января 12:31
Фото: Pixabay.com
В Ростове опубликовали новый тарифный план на подачу воды и водоотвод в 2021 году, данные появились на портале горадминистрации.

Новую тарифную сетку подготовила Региональная служба по тарифам Ростовской области, которая установила новые размеры оплаты на уровень экономически обоснованных показателей.

Так АО «Ростовводоканал» будет поставлять питьевую воду населению за 45,8 рублей за кубический метр в первом полугодии, а уже во втором стоимость увеличится до 47,3 рублей. По водоводу «Дачный» подача воды будет осуществляться значительно дешевле — за 30,9 рублей в первом полугодии и за 32 рубля за кубометр во втором. Стоимость водоотвода за год увеличится до 33,2 рублей.

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России к концу 2022 года увеличит тарифы до 47,7 рублей за кубометр питьевой воды, а также до 23,7 рублей за кубометр возрастет стоимость водоотведения.

ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» увеличит за год стоимость водоотведения на 0,84 рубля, после чего цена за кубический метр вырастет до 27,1 рубля.

Ранее RostovGazeta выяснила, насколько тарифы за услуги ЖКХ обогнали рост заработной платы населения Ростовской области.

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