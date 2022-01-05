В Таганроге ТАНТК имени Г. М. Бериева передал армии новый самолет А-50У

Модернизацию самолета провели в рамках программы по обновлению воздушных судов. Сейчас самолет оснащен новой электроникой и аппаратурой, которая позволяет повысить эффективность работы экипажа, а также из-за снижения веса оснащения позволяет увеличить расстояние и продолжительность полета. Это уже седьмой борт аналогичной комплектации, поставку восьмого комплекса планируют осуществить в 2023 году.