В Таганроге ТАНТК имени Г. М. Бериева передал армии новый самолет А-50У

Концерн «Вега» и ТАНТК имени Г. М. Бериева, являющиеся дочерними компаниями Ростеха, совершили поставку обновленного самолета А-50У, который оснащен новейшими системами слежения.
Модернизацию самолета провели в рамках программы по обновлению воздушных судов. Сейчас самолет оснащен новой электроникой и аппаратурой, которая позволяет повысить эффективность работы экипажа, а также из-за снижения веса оснащения позволяет увеличить расстояние и продолжительность полета. Это уже седьмой борт аналогичной комплектации, поставку восьмого комплекса планируют осуществить в 2023 году.
Напомним, предыдущую версию самолета взяли на вооружение более 30 лет назад, и сейчас разработкой аналогичных систем кроме России занимается только одна страна — США.
Ранее адвокат Владислава Шульги, обвиняемого в отравлении коллег на ТАНТК, обжаловал приговор подсудимого.