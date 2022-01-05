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В Таганроге ТАНТК имени Г. М. Бериева передал армии новый самолет А-50У

5 января 17:55
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация
Таганрогский завод ТАНТК имени Г. М. Бериева принял участие в передаче обновленного самолета Вооруженным силам Российской федерации, об этом объявила пресс-служба компании «Ростех».

Концерн «Вега» и ТАНТК имени Г. М. Бериева, являющиеся дочерними компаниями Ростеха, совершили поставку обновленного самолета А-50У, который оснащен новейшими системами слежения.

Модернизацию самолета провели в рамках программы по обновлению воздушных судов. Сейчас самолет оснащен новой электроникой и аппаратурой, которая позволяет повысить эффективность работы экипажа, а также из-за снижения веса оснащения позволяет увеличить расстояние и продолжительность полета. Это уже седьмой борт аналогичной комплектации, поставку восьмого комплекса планируют осуществить в 2023 году.

Напомним, предыдущую версию самолета взяли на вооружение более 30 лет назад, и сейчас разработкой аналогичных систем кроме России занимается только одна страна — США.

Ранее адвокат Владислава Шульги, обвиняемого в отравлении коллег на ТАНТК, обжаловал приговор подсудимого.

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