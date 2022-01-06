Ростовчане смогут принять участие в рождественских богослужениях дистанционно

«Но на богослужении можно поприсутствовать с помощью телетрансляции и поучаствовать в нем молитвенно. Икона точно также является средством дистанционных таких вот предложений. Дистанционно не может быть преподано только таинство святого причастия – это самое главное, кульминация рождественской службы», – рассказывает пресс-секретарь главы Донской митрополии.