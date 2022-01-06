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Ростовчане смогут принять участие в рождественских богослужениях дистанционно

6 января 14:35
Фото: pixabay.com
Из-за коронавируса людей в храмах стало меньше, но рождественское богослужение можно посетить дистанционно, об этом RostovGazeta рассказали в ростовском кафедральном соборе

«Дистанционно возведя ум свой к первообразу можно принять участие в службе, помолиться и перекреститься», – говорит пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

По словам Игоря Петровского, коронавирус значительно сократил количество прихожан: многим людям посещать церковь в период пандемии запрещают родственники и страх за свое здоровье.

«Но на богослужении можно поприсутствовать с помощью телетрансляции и поучаствовать в нем молитвенно. Икона точно также является средством дистанционных таких вот предложений. Дистанционно не может быть преподано только таинство святого причастия – это самое главное, кульминация рождественской службы», – рассказывает пресс-секретарь главы Донской митрополии.

Ранее RostovGazeta писала, что на Рождество богослужения пройдут в 50 ростовских храмах.

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