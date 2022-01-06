Ростовчане смогут принять участие в рождественских богослужениях дистанционно

«Дистанционно возведя ум свой к первообразу можно принять участие в службе, помолиться и перекреститься», – говорит пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
По словам Игоря Петровского, коронавирус значительно сократил количество прихожан: многим людям посещать церковь в период пандемии запрещают родственники и страх за свое здоровье.
«Но на богослужении можно поприсутствовать с помощью телетрансляции и поучаствовать в нем молитвенно. Икона точно также является средством дистанционных таких вот предложений. Дистанционно не может быть преподано только таинство святого причастия – это самое главное, кульминация рождественской службы», – рассказывает пресс-секретарь главы Донской митрополии.