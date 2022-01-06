Трое солдат Украины подорвались на минах у границы Ростовской области

В издании рассказали, что с начала 2022 года на собственных минах подорвались уже несколько украинских военных. Двое из них получили ранения, несовместимые с жизнью, и один был просто ранен на территории поселении Новозвановка и Орехово в Попаснянском районе Луганской Народной Республики.