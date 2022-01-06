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Трое солдат Украины подорвались на минах у границы Ростовской области

6 января 15:44
Фото: Pixabay.com
Два украинских солдата погибли при взрыве их собственных мин в 92 километрах от границы Ростовской области, подробностями их гибели поделился портал «Новороссия».

В издании рассказали, что с начала 2022 года на собственных минах подорвались уже несколько украинских военных. Двое из них получили ранения, несовместимые с жизнью, и один был просто ранен на территории поселении Новозвановка и Орехово в Попаснянском районе Луганской Народной Республики.

Представитель Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что во вторник, 4 января, в Новозвановке на мине подорвался автомобиль с боевиками третьего батальона 24-й бригады Вооруженных сил Украины. При этом один из военных скончался, а второму удалось выжить при взрыве противотанковой мины.

Второй случай произошел в воскресенье, 2 января. Украинский солдат вышел в минное поле, одурманенный наркотическими веществами. От взрыва противотанковой мины он умер на месте.

Филипоненко призвал мирное население быть осторожнее и избегать пересечения полей, на которых могут быть размещены мины.

В декабре лейтенант ВСУ подорвался на мине из-за их хаотичного расположения в полях вокруг Крымского.

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#Новости#Диана Троянская#Политика
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