В издании рассказали, что с начала 2022 года на собственных минах подорвались уже несколько украинских военных. Двое из них получили ранения, несовместимые с жизнью, и один был просто ранен на территории поселении Новозвановка и Орехово в Попаснянском районе Луганской Народной Республики.
Представитель Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что во вторник, 4 января, в Новозвановке на мине подорвался автомобиль с боевиками третьего батальона 24-й бригады Вооруженных сил Украины. При этом один из военных скончался, а второму удалось выжить при взрыве противотанковой мины.
Второй случай произошел в воскресенье, 2 января. Украинский солдат вышел в минное поле, одурманенный наркотическими веществами. От взрыва противотанковой мины он умер на месте.
Филипоненко призвал мирное население быть осторожнее и избегать пересечения полей, на которых могут быть размещены мины.
В декабре лейтенант ВСУ подорвался на мине из-за их хаотичного расположения в полях вокруг Крымского.