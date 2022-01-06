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Украина перебросила боевиков «Правого сектора» к границам Ростовской области

6 января 15:39
Фото: Pixabay.com
В 70 километрах от границ Ростовской области были замечены боевики запрещенной в России группировки «Правый сектор», об этом объявил портал «Новороссия».

У города Марьинка, находящегося в 70 километрах от границы Ростовской области, были замечены боевики организации «Правый сектор», деятельность которой признали экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Защитники Донбасса рассказали, что замеченная группа насчитывает до 20 боевиков, которые прибыли в зону, подконтрольную первому батальону 54-й механизированной бригады ВСУ.

Сейчас сотрудники Народной милиции Республики отслеживают действия подразделения, чтобы избежать возможных провокационных действий со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее правительство Украины ограничило подачу воды в два городских поселения на территории ЛНР.

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