У города Марьинка, находящегося в 70 километрах от границы Ростовской области, были замечены боевики организации «Правый сектор», деятельность которой признали экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Защитники Донбасса рассказали, что замеченная группа насчитывает до 20 боевиков, которые прибыли в зону, подконтрольную первому батальону 54-й механизированной бригады ВСУ.
Сейчас сотрудники Народной милиции Республики отслеживают действия подразделения, чтобы избежать возможных провокационных действий со стороны Вооруженных сил Украины.