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В Ростове за соблюдением ковидных мер в 56 храмах в Рождество будут следить казаки

6 января 14:35
Фото: special.rostov-gorod.ru
В Ростове за обеспечением соблюдения ковидных ограничений во время рождественских служб будут следить казаки и дружинники, об этом объявили в горадминистрации.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что в течение рождественских служб за безопасностью населения будут наблюдать не только полицейские, но и казаки с общественными дружинниками-добровольцами.

Глава администрации Ростова напомнил, что службы будут идти в 56 храмах Ростова в условиях полного соблюдения действующих противоэпидемических требований. Для посещения церкви или храма прихожане обязаны надеть маски и перчатки, а пожилым горожанам рекомендуют следить за богослужениями из дома с помощью онлайн-трансляций.

Кроме того власти напомнили, что в ночь на пятницу, 7 января, общественный транспорт будет на маршрутах до 03.00 мск.

Ранее местные власти рассказали, как и где пройдет встреча Рождества в крупнейших городах Ростовской области.

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