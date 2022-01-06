В Ростове за соблюдением ковидных мер в 56 храмах в Рождество будут следить казаки

Глава администрации Ростова напомнил, что службы будут идти в 56 храмах Ростова в условиях полного соблюдения действующих противоэпидемических требований. Для посещения церкви или храма прихожане обязаны надеть маски и перчатки, а пожилым горожанам рекомендуют следить за богослужениями из дома с помощью онлайн-трансляций.