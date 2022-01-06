В Ростовской области подростки получили от властей ноутбук и поездку в Москву

Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов заметил, что проведение подобной акции является особенно важным, учитывая, что каждый шар на «Елке желаний» — это просьба человека, находящегося в тяжелой жизненной ситуации, будь то болезнь, потеря родителей или любые другие обстоятельства.