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В Ростовской области подростки получили от властей ноутбук и поездку в Москву

6 января 05:58
Фото: donland.ru
В Ростовской области подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили в качестве подарков к Новому году ноутбук и поездку в столицу, об этом объявили в правительстве региона.

Пресс-служба рассказала, что в Ростовской области получили новогодние подарки двое участников акции «Елка желаний» — житель Таганрога Алексей Студеникин, а также шахтинец Руслан Шкеров.

Оба подростка находятся в трудных жизненных обстоятельствах, а потому приняли участие в акции и загадали новогодние подарки — ноутбук и поездку в Москву.

Получателем ноутбука стал Алексей Студеникин, который планирует в будущем заниматься программированием. Второй подросток Руслан Шкеров пожелал съездить в Москву.

Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов заметил, что проведение подобной акции является особенно важным, учитывая, что каждый шар на «Елке желаний» — это просьба человека, находящегося в тяжелой жизненной ситуации, будь то болезнь, потеря родителей или любые другие обстоятельства.

Ранее сотрудники МЧС поздравили пациентов детской больницы, спустившись с крыши в костюмах Дедов Морозов.

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