В Ростовской области подростки получили от властей ноутбук и поездку в Москву

Пресс-служба рассказала, что в Ростовской области получили новогодние подарки двое участников акции «Елка желаний» — житель Таганрога Алексей Студеникин, а также шахтинец Руслан Шкеров.
Оба подростка находятся в трудных жизненных обстоятельствах, а потому приняли участие в акции и загадали новогодние подарки — ноутбук и поездку в Москву.
Получателем ноутбука стал Алексей Студеникин, который планирует в будущем заниматься программированием. Второй подросток Руслан Шкеров пожелал съездить в Москву.
Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов заметил, что проведение подобной акции является особенно важным, учитывая, что каждый шар на «Елке желаний» — это просьба человека, находящегося в тяжелой жизненной ситуации, будь то болезнь, потеря родителей или любые другие обстоятельства.
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