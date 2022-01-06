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В Ростовской области жена полицейского обнаружила его повешенным в полночь 5 января

6 января 16:12
Фото: Pixabay.com
Супруга сотрудника полиции ростовского отдела № 5 обнаружила повешенное тело мужа, подробностями трагедии поделился портал 1Rnd.

В среду, 5 января, около полуночи жительница поселения Платоно-Петровки обнаружила тело своего супруга, который служил в ростовском отделении полиции № 5.

В издании рассказали, что мужчина был найден повешенным во время своего выходного после дежурства на работе. Предварительной причиной его смерти назвали добровольный уход из жизни, который могли вызвать проблемы на работе.

Сейчас следственные органы проверяют обстоятельства произошедшего, а в областном ГУ МВД дали официальное подтверждение смерти своего сотрудника.

Ранее добровольно в кировской тюрьме ушел из жизни заключенный из Ростовской области.

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#Новости#Происшествия
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