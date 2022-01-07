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Домашнюю арену гандбольного клуба «Ростов-Дон» планируют отремонтировать до 2024 года

7 января 06:17
Фото: pixabay.com
В Ростове арену местного клуба по гандболу «Ростов-Дон» планируют отремонтировать в течение трех лет, об этом объявил портал ТАСС.

Глава министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян рассказал, что обновленная арена сможет размещать до пяти тысяч болельщиков, а сам ремонт пройдет в течение периода с 2022 по 2024 годы.

Самвел Аракелян утверждает, что после капитального ремонта ростовская арена будет соответствовать стандартам для организации состязаний различного уровня.

Пока в помещениях домашней арены будет вести работы по капитальному ремонту здания, «Ростов-Дон» будет тренироваться в специальном комплексе у училища по подготовке спортсменов олимпийского резерва, который будет открыт во второй половине 2022 года.

Ранее стало известно, что компания без опыта охраны объектов смогла выиграть тендер на обеспечение безопасности «Ростов-Арены».

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