Домашнюю арену гандбольного клуба «Ростов-Дон» планируют отремонтировать до 2024 года

Глава министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян рассказал, что обновленная арена сможет размещать до пяти тысяч болельщиков, а сам ремонт пройдет в течение периода с 2022 по 2024 годы.
Самвел Аракелян утверждает, что после капитального ремонта ростовская арена будет соответствовать стандартам для организации состязаний различного уровня.
Пока в помещениях домашней арены будет вести работы по капитальному ремонту здания, «Ростов-Дон» будет тренироваться в специальном комплексе у училища по подготовке спортсменов олимпийского резерва, который будет открыт во второй половине 2022 года.
Ранее стало известно, что компания без опыта охраны объектов смогла выиграть тендер на обеспечение безопасности «Ростов-Арены».