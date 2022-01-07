Как каршеринг в Ростове перепродает царапины и зарабатывает на этом

«В Ростове в Октябрьском районе был такой случай. Люди взяли машину и потом через час-полтора аренды этого транспортного средства остановились и увидели ржавую царапину на машине. Позже за нее пришел штраф. Была проведена автотовароведческая экспертиза, которая доказала, что данное повреждение было нанесено не менее двух с половиной месяцев назад. И это один случай. А сколько человек они на этом развели? Это конечно такой определенный бизнес очень выгодный, они больше зарабатывают не на аренде, а на этих санкциях», – поделился своим мнением юрист Александр.