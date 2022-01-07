Как каршеринг в Ростове перепродает царапины и зарабатывает на этом

Своей историей поделился ростовчанин Арен Анесян. Он рассказал, что зимой 2020 года с друзьями снимал видео-заявку для конкурса. Там было очень много локаций, перемещаться между которыми нужно было много раз за день, а машины ни у кого из них не было.
"Поэтому мы решили воспользоваться услугами каршеринга, которыми я иногда пользовался. По пути нам надо было подобрать еще одного парня, но вышло так, что мы не рассчитали количество людей в этой машине и он стал пятым пассажиром. По правилам ГИБДД это является нарушением. Когда мы приехали я допустил фатальную ошибку – решил прикрыть камеру рукой буквально на 10 секунд, чтобы парень смог незаметно выйти из машины" - рассказал житель города.
На следующий день парень получил два штрафа от компании Bi-Bi Car - на 7000 рублей за пятого пассажира в машине и на 20 000 рублей за воспрепятствование видео-фиксации. По мнению ростовчанина, размеры штрафов абсолютно неадекватные, ведь, по правилам ГИБДД, за пятого пассажира в автомобиле – штраф 500 рублей.
"В итоге началось долгое общение с компанией по электронной почте. Я не планировал оплачивать такие огромные суммы. Но потом прочитал договор и увидел строчку о том, что в случае судебных разбирательств мне придется оплачивать еще и юристов, работающих на эту компанию. Поэтому вся моя зарплата в марте 2020 года ушла на погашение этого штрафа. Вот так я остался с 0 рублей в тот самый момент, когда началась пандемия», – посетовал автолюбитель.
Это лишь один из немногих примеров того, как каршеринговые компании зарабатывают на автомобилистах помимо обычной оплаты аренды.
Руководитель юридического центра ООО «Митра» Александр добавляет, что согласно договору оферты каршеринговые компании взимают несоразмерно большие штрафы за смену водителя, курение, а также устанавливают завышенную стоимость ущерба.
«У меня в практике был случай, когда ростовчанин выехал на каршеринговом автомобиле в Геленджик и немного помял крыло. Да, был нанесен определенный ущерб, а компания выставила счет в семь-восемь превышающий реальные расходы. Мы провели независимую оценочную экспертизу, установили совершенно другой ущерб и в итоге заплатили только это сумму, еще заставили каршеринг оплатить экспертизу. Но в суд пойдет один человек из ста, это разбирательство у нас длилось пять месяцев», – вспоминает юрист.
Распространено в каршеринговом бизнесе и внезапное списание средств с карты арендатора – на штрафы и другие издержки. При этом, в пользовательском соглашении одного из ростовских каршеринговых сервисов указано, что в течении срока действия этого соглашения компания и ее партнеры могут хранить данные банковского счета автолюбителя. Цели этого «хранения» не указаны.
Александр вспоминает еще один случай, когда у его клиента с карты списали 5 тысяч рублей якобы за курение.
По словам юриста, списание денежных средств с карты незаконно, если нет специального постановления суда.
«Суд выносит судебный приказ, на основании которого пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство. И уже на его основании проходит снятие средств или блокировка карты. Но никак иначе», – рассказывает руководитель юридического центра.
Еще в каршеринге любят «приписать» арендатору какую-нибудь царапину, чтобы выставить счет за ее ремонт.
«В Ростове в Октябрьском районе был такой случай. Люди взяли машину и потом через час-полтора аренды этого транспортного средства остановились и увидели ржавую царапину на машине. Позже за нее пришел штраф. Была проведена автотовароведческая экспертиза, которая доказала, что данное повреждение было нанесено не менее двух с половиной месяцев назад. И это один случай. А сколько человек они на этом развели? Это конечно такой определенный бизнес очень выгодный, они больше зарабатывают не на аренде, а на этих санкциях», – поделился своим мнением юрист Александр.
В суде каршеринговые компании обычно ссылаются на то, что все условия по тарифам и санкциям прописаны в договоре.
И Арен, и Александр согласны с тем, что в наше время ни у кого нет времени читать «семьдесят страниц мелкого текста».
«Я сам начал читать и то, я брал определенные для себя части этого договора. В Европе и Германии все, что у нас делает каршеринг назвали бы присвоением денежных средств. У нас это прикрывается договором», – считает юрист.