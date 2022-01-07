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В Ростове к концу новогодних выходных ожидается резкое похолодание до -15 градусов

7 января 05:44
Фото: Pixabay.com
По Ростову ударят сильные морозы до 15 градусов ниже нуля, об этом объявили в Северо-Кавказском Гидрометцентре

Синоптики рассказали, что хотя последние несколько дней жителей региона радовала теплая погода с небольшим количеством осадков, уже с пятницы в Ростовской области начнет понижаться температура.

В пятницу, 7 января, в Ростове температура воздуха будет держаться на отметке в +14 градусов, однако уже к вечеру начнет холодать, и в ночное время температура воздуха составит от -2 до +5 градусов.

В последующие дни, а именно в субботу, 8 января, и воскресенье, 9 января, метеорологи предсказывают, что температура воздуха начнет резкое снижение. Если в субботу температура будет держаться в границах от нуля до -5 градусов, то на следующий день температура упадет еще на десять градусов.

Синоптики предупреждают, что в течение последних выходных существует высокая вероятность снегопада, дождя и гололеда, а сама погода будет казаться еще холоднее из-за шквального ветра скоростью до 18 метров в секунду.

Ростовчанам рекомендуют быть осторожнее и соблюдать правила дорожного движения в условиях непогоды вне зависимости от того, являются ли они водителями или пешеходами. Кроме того во время сильного ветра ростовчанам не следует долго находиться на улице и стоит избегать плохо закрепленных конструкций, деревьев, крыш домов и линий электропередач, которые могут оборваться из-за порывов ветра.

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