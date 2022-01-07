В Ростове к концу новогодних выходных ожидается резкое похолодание до -15 градусов

Ростовчанам рекомендуют быть осторожнее и соблюдать правила дорожного движения в условиях непогоды вне зависимости от того, являются ли они водителями или пешеходами. Кроме того во время сильного ветра ростовчанам не следует долго находиться на улице и стоит избегать плохо закрепленных конструкций, деревьев, крыш домов и линий электропередач, которые могут оборваться из-за порывов ветра.