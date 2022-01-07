rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове срочно ликвидируют провалы и разрушения асфальта до 10 января

7 января 11:17
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В Ростове дорожные службы в срочном порядке чинят асфальт перед выходом горожан с новогодних праздников, об этом сообщили в администрации.

В Ростове власти отдали распоряжение о срочном ремонте и ликвидации дефектов городских дорог.

Со среды, 5 января, по четверг, 6 января, подрядчики задействовали работников семи бригад в ремонте дорожного полотна, а к понедельнику, 10 января, запланировали закончить ремонт на мосту улицы Черевичкина, который проходит над железной дорогой, сарьяновском виадуке и путепроводу на Шолохова в Пролетарском районе и путепроводам в Ворошиловском районе Ростова.

В ходе проверки дорог местным властям удалось обнаружить пропажу четырех крышек люков, три провала над коммунальными инженерными сооружениями, две просадки асфальта, два разрушенных люка и неблагоустроенное разрытие на территории Ворошиловского района.

Ростовчан призвали сообщать о разрушениях дорог в их районах по номеру 8-961-271-55-12 с 9.00 до 18.00 мск.

Ранее мэрия города сообщила о результатах ремонта ростовских дорог.

Материалы по теме
Подрядчика оштрафовали в Ростовской области за срыв сроков ремонта школыВ Ростовской области на капитальный ремонт домов культуры потратят 1,17 млрд рублейВласти Ростова отчитались о ремонте дорог после починки подземных коммуникаций
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00