В Ростове срочно ликвидируют провалы и разрушения асфальта до 10 января

Со среды, 5 января, по четверг, 6 января, подрядчики задействовали работников семи бригад в ремонте дорожного полотна, а к понедельнику, 10 января, запланировали закончить ремонт на мосту улицы Черевичкина, который проходит над железной дорогой, сарьяновском виадуке и путепроводу на Шолохова в Пролетарском районе и путепроводам в Ворошиловском районе Ростова.