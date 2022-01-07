В Ростове срочно ликвидируют провалы и разрушения асфальта до 10 января

В Ростове власти отдали распоряжение о срочном ремонте и ликвидации дефектов городских дорог.
Со среды, 5 января, по четверг, 6 января, подрядчики задействовали работников семи бригад в ремонте дорожного полотна, а к понедельнику, 10 января, запланировали закончить ремонт на мосту улицы Черевичкина, который проходит над железной дорогой, сарьяновском виадуке и путепроводу на Шолохова в Пролетарском районе и путепроводам в Ворошиловском районе Ростова.
В ходе проверки дорог местным властям удалось обнаружить пропажу четырех крышек люков, три провала над коммунальными инженерными сооружениями, две просадки асфальта, два разрушенных люка и неблагоустроенное разрытие на территории Ворошиловского района.
Ростовчан призвали сообщать о разрушениях дорог в их районах по номеру 8-961-271-55-12 с 9.00 до 18.00 мск.