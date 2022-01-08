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В 2022 году в план по углублению Дона включили разработку 2 млн кубометров грунта

8 января 08:31
Фото: donland.ru
В Ростовской области в 2021 году для углубления водоемов вывезли два миллиона кубометров грунта, в 2022 году власти планируют повторить объем работ, сообщение об этом появилось на портале правительства региона.

Власти рассказали, что в 2021 году удалось углубить дно с помощью разработки свыше двух миллионов кубометров грунта.

В течение года рабочие ФГУП «Росморпорт» углубили дно в Азово-Донском морском канале на 4,1 метра, а в Таганрогском подходном канале на пять метров. За полгода с мая 2021 года рабочие углубили дно, проведя разработки около 635 тысяч кубометров грунта.

ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» также провела масштабные работы по углублению дна на общий объем свыше 1,36 миллиона кубических метров грунта. Разработки вели три группы, которые разработали 32 участка, их общий объем составил свыше 1,43 миллиона кубических метров, 28 из них находились на участках Дона, а оставшиеся четыре — на Северном Донце.

Министр транспорта Владимир Окунев сообщил, что работа в направлении обеспечения судоходства продолжится и в 2022 году. Правительство запланировало повторить план 2021 года и разработать два миллиона кубометров грунта.

Ранее в Ростовской области Росприроднадзор выяснил, что показатели загрязнения Дона в 120 раз превышают допустимые значения. Причиной загрязнения реки предположила деятельность предприятий, расположенных в непосредственной близости от Дона. Тем не менее, эта версия до конца не подтверждена, а в ведомстве уже планируют график забора проб, чтобы доказать причастность компаний к падению качества воды в акватории Дона. В случае, если вина предприятий будет доказана — они будут вынуждены выплатить штраф за причинение вреда водным ресурсам Ростовской области.

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