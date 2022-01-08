В 2022 году в план по углублению Дона включили разработку 2 млн кубометров грунта

Ранее в Ростовской области Росприроднадзор выяснил, что показатели загрязнения Дона в 120 раз превышают допустимые значения. Причиной загрязнения реки предположила деятельность предприятий, расположенных в непосредственной близости от Дона. Тем не менее, эта версия до конца не подтверждена, а в ведомстве уже планируют график забора проб, чтобы доказать причастность компаний к падению качества воды в акватории Дона. В случае, если вина предприятий будет доказана — они будут вынуждены выплатить штраф за причинение вреда водным ресурсам Ростовской области.