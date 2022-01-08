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В Ростове и Аксае из-за прорыва водопровода лишились воды жители трех районов

8 января 11:54
Фото: Pexels.com
В Ростове и Аксае в субботу, 8 января, из-за прорыва системы водоснабжения без воды остались жители трех районов, об этом сообщила пресс-служба АО «Ростовводоканал».

В организации рассказали, что в субботу, 8 января, ремонтные бригады приступили к ликвидации прорыва водопровода в Пролетарском районе между улицей Вересаева и проспектом Шолохова, кроме того ведутся работы по проспекту Королёва, 13А в Ворошиловском районе и улице Братской поселка Янтарного в Аксайском районе.

Работы на объектах планируют завершить к 17.00 мск.

В случае, если у населения возникнут жалобы, или горожане захотят уточнить информацию о ходе работ — они могут позвонить по номеру 8-863-283-17-17.

Ранее АО «Ростовводоканал» ответил на жалобы жильцов проблемного жилого дома на улице Вити Черевичкина и объяснил, что не сможет произвести подключение здания к системе водного снабжения, пока не будет заключен официальный договор.

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#Новости#Происшествия
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