В Ростове и Аксае из-за прорыва водопровода лишились воды жители трех районов

В организации рассказали, что в субботу, 8 января, ремонтные бригады приступили к ликвидации прорыва водопровода в Пролетарском районе между улицей Вересаева и проспектом Шолохова, кроме того ведутся работы по проспекту Королёва, 13А в Ворошиловском районе и улице Братской поселка Янтарного в Аксайском районе.