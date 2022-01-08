В Ростове жители усомнились в профпригодности ОМОНовца, который взял в руки гранату

Напомним, что 7 января в местных изданиях появились сообщения о двух взрывах на улице Береговой, в результате которых погиб пенсионер и получил ранения сотрудник ОМОН.
Ростовчан поразило, что мужчина не знал, что нельзя брать в руки самодельные взрывные устройства, и настаивают на том, что он не проходил инструктаж по минно-взрывному делу.
«Идиот. Не брать в руки подозрительные предметы до приезда саперов — это основа основ, чему в армии учат», — раскритиковал действия пострадавшего горожанин.
«Жалко парня. Правила обращения с ВУ и ВВ (прим. взрывчатые устройства и вещества) кровью написаны. Есть же анализаторы, собаки. Понятно, что не подозревал, что там может быть, но предположить можно же было, раз чувак из этой квартиры подорвался. У него там склад мог быть. Хоть бы выжил, военная травма обеспечена», — посочувствовал один из ростовчан подорвавшемуся сотруднику ОМОН.