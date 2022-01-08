rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове жители усомнились в профпригодности ОМОНовца, который взял в руки гранату

8 января 04:31
Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону
В Ростове жители задались вопросом о профессиональной компетентности сотрудников ОМОН после взрыва на улице Береговой, 19/2, комментарии появились в соцсетях.

Напомним, что 7 января в местных изданиях появились сообщения о двух взрывах на улице Береговой, в результате которых погиб пенсионер и получил ранения сотрудник ОМОН.

Ростовчан поразило, что мужчина не знал, что нельзя брать в руки самодельные взрывные устройства, и настаивают на том, что он не проходил инструктаж по минно-взрывному делу.

«Идиот. Не брать в руки подозрительные предметы до приезда саперов — это основа основ, чему в армии учат», — раскритиковал действия пострадавшего горожанин.

«Жалко парня. Правила обращения с ВУ и ВВ (прим. взрывчатые устройства и вещества) кровью написаны. Есть же анализаторы, собаки. Понятно, что не подозревал, что там может быть, но предположить можно же было, раз чувак из этой квартиры подорвался. У него там склад мог быть. Хоть бы выжил, военная травма обеспечена», — посочувствовал один из ростовчан подорвавшемуся сотруднику ОМОН.

Материалы по теме
Еще один человек погиб во время пожара в Ростовской области с начала 2022 годаВ центре Ростова мужчина погиб при взрыве гранаты 7 январяВ Ростовской области погиб 43-летний водитель Chevrolet Niva 7 января
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00