В Ростове жители усомнились в профпригодности ОМОНовца, который взял в руки гранату

«Жалко парня. Правила обращения с ВУ и ВВ (прим. взрывчатые устройства и вещества) кровью написаны. Есть же анализаторы, собаки. Понятно, что не подозревал, что там может быть, но предположить можно же было, раз чувак из этой квартиры подорвался. У него там склад мог быть. Хоть бы выжил, военная травма обеспечена», — посочувствовал один из ростовчан подорвавшемуся сотруднику ОМОН.