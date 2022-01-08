В Ростовской области в пожарах на Новый год погибли семь человек

В управлении МЧС сообщили, что в 2022 году в новогодние праздники пожары разгорались вдвое реже, чем в начале 2021 года, однако причины ЧС остались те же — это в первую очередь неосторожное обращение с огнем, курение и неправильная эксплуатация электрических приборов.