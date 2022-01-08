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В Ростовской области в пожарах на Новый год погибли семь человек

8 января 09:32
Фото: Pexels.com
В Ростовской области за первые восемь дней новогодних праздников произошло 67 пожаров, жертвами которых стали семь человек, об этом сообщили в региональном УМЧС.

Всего за первую неделю 2022 года в пожарах умерли семь человек, а с 31 декабря вспыхнули 67 пожаров.

В управлении МЧС сообщили, что в 2022 году в новогодние праздники пожары разгорались вдвое реже, чем в начале 2021 года, однако причины ЧС остались те же — это в первую очередь неосторожное обращение с огнем, курение и неправильная эксплуатация электрических приборов.

При этом пресс-служба МЧС уточнила, что все сгоревшие в пожарах люди были либо под действием алкоголя, либо стали жертвами асоциального образа жизни.

Вместе с этим замначальника управления по надзорной и профилактической работам МЧС Игорь Тягненко рассказал, что на новогодних праздниках травмы получили шесть человек. Среди них подросток, у которого замкнуло личный компьютер, что стало причиной госпитализации молодого человека в тяжелом состоянии, а также мужчина, использовавший пиротехнику.

Ранее в Ростовской области при взрывах гранат погиб пожилой мужчина и пострадал сотрудник ОМОН. А после того на парковке перед магазином «Леруа Мерлен» в считанные часы сгорел автомобиль, не дождавшись приезда экстренных служб.

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#Новости#Происшествия
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