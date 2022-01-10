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Доля экстренных госпитализаций резко выросла в Ростовской области из-за SARS-CoV-2

10 января 06:43
Фото: Минздрав Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, из-за ситуации с коронавирусом сократилась плановая медицинская помощь, сообщают «Новые известия».

В Счетной палате установили, что в прошлом году значительно сократилось оказание плановой медпомощи по неинфекционным болезням. Не коснулось это только тех, кто болеет онкологией.

Появились и неутешительные итоги таких решений. В регионах рост доли экстренных госпитализаций достиг от 16% до 97%.

«В Ростовской области этот показатель составляет 37,7%. Стоит учитывать, что при экстренной госпитализации всегда существует повышенный риск смерти человека», — сказано в сообщении.

Вместе с этим власти в регионах не всегда справляются с задачей строительства новых больниц. До сих пор не решена проблема с дефицитом медицинских кадров.

Врачам приходится работать на износ в условиях жесточайшего стресса.

Добавим, что за девять дней в 2022 году коронавирус выявили у 2,8 тысячи жителей в Ростовской области.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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