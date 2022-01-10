Доля экстренных госпитализаций резко выросла в Ростовской области из-за SARS-CoV-2

В Счетной палате установили, что в прошлом году значительно сократилось оказание плановой медпомощи по неинфекционным болезням. Не коснулось это только тех, кто болеет онкологией.
Появились и неутешительные итоги таких решений. В регионах рост доли экстренных госпитализаций достиг от 16% до 97%.
«В Ростовской области этот показатель составляет 37,7%. Стоит учитывать, что при экстренной госпитализации всегда существует повышенный риск смерти человека», — сказано в сообщении.
Вместе с этим власти в регионах не всегда справляются с задачей строительства новых больниц. До сих пор не решена проблема с дефицитом медицинских кадров.
Врачам приходится работать на износ в условиях жесточайшего стресса.
Добавим, что за девять дней в 2022 году коронавирус выявили у 2,8 тысячи жителей в Ростовской области.