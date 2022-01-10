На форуме «Здоровое общество» обсудят внедрение инноваций в здравоохранение

Участники будут обсуждать совершенствование системы медицинской помощи, развитие медицины и внедрение инноваций в системе здравоохранения. В ходе пленарной сессии «Драйверы развития здравоохранения: пандемия, технологии, национальные цели» пройдет обсуждение национальных целей и использования новых технологий в медицине в условиях пандемии, пишет rg.ru.
В процессе экспертных сессий планируют обсудить, какие возможности для развития здравоохранения предоставляют цифровые технологии, в частности ИИ.
В деловую повестку также внесли вопросы борьбы с инфекционными и неинфекционными болезнями, вакцинопрофилактики, повышения доверия социума к здравоохранению в контексте актуальных глобальных вызовов.
В рамках тематического блока «Здравоохранение в пандемию и после» проведут сессии «Пандемия 2.0: что дальше?», «„Долгий“ COVID: время быстрого реагирования», «Открытое здравоохранение: как выстроить коммуникацию государства и общества».
«Здравоохранение стоит в настоящее время на пороге перехода на качественно новый уровень, что во многом определяется развитием медицины, внедрением инноваций и разработок. Перед нами поставлены амбициозные задачи, от решения которых зависит благополучие наших граждан, качество и продолжительность жизни людей. Убежден, что деятельность экспертного сообщества на форуме „Здоровое общество“ будет иметь большое практическое значение и станет весомым вкладом в развитие системы здравоохранения», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков.
Тематический блок «Инвестиции и инновации для качества жизни» охватит множество вопросов, которые связаны с внедрением инновационных технологий в медицину, перспективами и рисками цифровой медицины, а также финансовыми вложениями в здоровье как фактор экономического развития.
В рамках тематического блока «На пути к целевым показателям национального развития» специалисты будут обсуждать аспекты реализации национальных проектов и достижение обозначенных целей.
Более детальные сведения представлены на официальном портале форума «Здоровое общество»: forumhealth.ru.
Аккредитация представителей СМИ на Российский инвестиционный форум будет длиться до 17 января 2022 года: rusinvestforum.org.