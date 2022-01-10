На форуме «Здоровое общество» обсудят внедрение инноваций в здравоохранение

«Здравоохранение стоит в настоящее время на пороге перехода на качественно новый уровень, что во многом определяется развитием медицины, внедрением инноваций и разработок. Перед нами поставлены амбициозные задачи, от решения которых зависит благополучие наших граждан, качество и продолжительность жизни людей. Убежден, что деятельность экспертного сообщества на форуме „Здоровое общество“ будет иметь большое практическое значение и станет весомым вкладом в развитие системы здравоохранения», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков.