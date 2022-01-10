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На форуме «Здоровое общество» обсудят внедрение инноваций в здравоохранение

10 января 17:54
Фото: pixabay.com
Форум «Здоровое общество» пройдет 16 февраля 2022 года, в первый день Российского инвестиционного форума, на площадке парка науки и искусства «Сириус». Основная тема — «Новые вызовы для здравоохранения».

Участники будут обсуждать совершенствование системы медицинской помощи, развитие медицины и внедрение инноваций в системе здравоохранения. В ходе пленарной сессии «Драйверы развития здравоохранения: пандемия, технологии, национальные цели» пройдет обсуждение национальных целей и использования новых технологий в медицине в условиях пандемии, пишет rg.ru.

В процессе экспертных сессий планируют обсудить, какие возможности для развития здравоохранения предоставляют цифровые технологии, в частности ИИ.

В деловую повестку также внесли вопросы борьбы с инфекционными и неинфекционными болезнями, вакцинопрофилактики, повышения доверия социума к здравоохранению в контексте актуальных глобальных вызовов.

В рамках тематического блока «Здравоохранение в пандемию и после» проведут сессии «Пандемия 2.0: что дальше?», «„Долгий“ COVID: время быстрого реагирования», «Открытое здравоохранение: как выстроить коммуникацию государства и общества».

«Здравоохранение стоит в настоящее время на пороге перехода на качественно новый уровень, что во многом определяется развитием медицины, внедрением инноваций и разработок. Перед нами поставлены амбициозные задачи, от решения которых зависит благополучие наших граждан, качество и продолжительность жизни людей. Убежден, что деятельность экспертного сообщества на форуме „Здоровое общество“ будет иметь большое практическое значение и станет весомым вкладом в развитие системы здравоохранения», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Тематический блок «Инвестиции и инновации для качества жизни» охватит множество вопросов, которые связаны с внедрением инновационных технологий в медицину, перспективами и рисками цифровой медицины, а также финансовыми вложениями в здоровье как фактор экономического развития.

В рамках тематического блока «На пути к целевым показателям национального развития» специалисты будут обсуждать аспекты реализации национальных проектов и достижение обозначенных целей.

Более детальные сведения представлены на официальном портале форума «Здоровое общество»: forumhealth.ru.

Аккредитация представителей СМИ на Российский инвестиционный форум будет длиться до 17 января 2022 года: rusinvestforum.org.

#Новости#Общество
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