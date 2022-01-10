Строительство Аксайского кадетского корпуса в Ростовской области начнется в 2024 году

«Для этого нам в Ростове предложено четыре площадки. Самая лучшая из них — в районе старого аэропорта. Сегодня этот вопрос рассматривается Министром обороны. И при положительном решении, думаем, что до 2024 года будут выделены и средства, и земля, — подчеркнул Юрий Чертов. — А пока мы будем в Ставрополе, других вариантов нет».