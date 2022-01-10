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Строительство Аксайского кадетского корпуса в Ростовской области начнется в 2024 году

10 января 07:39
Фото: sania.fedoro2018 / yandex.ru/maps
До 2024 года будут выделены и средства, и земля для строительства современного здания Аксайского Данилы Ефремова Казачьего кадетского корпуса, об этом сообщил RostovGazeta заместитель начальника по воспитательной работе Юрий Чертов.

Напомним, что аксайские кадеты вынуждены временно обучаться в Ставрополе. И хотя ранее выделялись средства на строительство нового здания вместо аварийного в поселке Рассвет, руководством Аксайского Казачьего кадетского корпуса принято решение о строительстве современного комплекса, с бассейном, спортивными и ледовыми площадками.

«Для этого нам в Ростове предложено четыре площадки. Самая лучшая из них — в районе старого аэропорта. Сегодня этот вопрос рассматривается Министром обороны. И при положительном решении, думаем, что до 2024 года будут выделены и средства, и земля, — подчеркнул Юрий Чертов. — А пока мы будем в Ставрополе, других вариантов нет».

По его словам, никаких проблем с обучением в Ставрополе нет.

«Нас все устраивает. Созданы нормальные условия проживания и для кадетов, и для постоянного состава. Выделены места в общежитии. Губернатором региона приобретена новая мебель, все необходимое, и шкафы, и кровати», — отмечает Юрий Чертов.

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