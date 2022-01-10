Строительство Аксайского кадетского корпуса в Ростовской области начнется в 2024 году

Напомним, что аксайские кадеты вынуждены временно обучаться в Ставрополе. И хотя ранее выделялись средства на строительство нового здания вместо аварийного в поселке Рассвет, руководством Аксайского Казачьего кадетского корпуса принято решение о строительстве современного комплекса, с бассейном, спортивными и ледовыми площадками.
«Для этого нам в Ростове предложено четыре площадки. Самая лучшая из них — в районе старого аэропорта. Сегодня этот вопрос рассматривается Министром обороны. И при положительном решении, думаем, что до 2024 года будут выделены и средства, и земля, — подчеркнул Юрий Чертов. — А пока мы будем в Ставрополе, других вариантов нет».
По его словам, никаких проблем с обучением в Ставрополе нет.
«Нас все устраивает. Созданы нормальные условия проживания и для кадетов, и для постоянного состава. Выделены места в общежитии. Губернатором региона приобретена новая мебель, все необходимое, и шкафы, и кровати», — отмечает Юрий Чертов.
Подробнее в материале: Скандалы и проблемы: что на самом деле происходит в Аксайском кадетском корпусе