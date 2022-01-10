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В Ростове-на-Дону в ближайшие сутки будет сильный гололед на дорогах

10 января 15:44
Фото: Pexels.com
В Ростове в середине со вторника, 11 января, по четверг, 13 января, дороги покроет гололедицей, предупреждение появилось на портале мэрии.

Синоптики предсказали, что большую часть рабочей недели, начиная с 11 января, будут наблюдаться неблагоприятные погодные условия, в результате которых улицы города скует льдом.

Гололедица будет наблюдаться в течение трех суток, а потому сотрудники управления ГО и ЧС предупреждают горожан об опасностях на дорогах.

Водителям Ростова-на-Дону рекомендовано соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также парковать автомобили таким образом, чтобы не мешать работе спецтехнике, занятой уборкой улиц. Пешеходам напомнили, что в условиях непогоды им следует переходить дорожное полотно исключительно по разрешенным местам, при этом их будущие действия и траектория движения должны быть понятны водителям.

Кроме того синоптики предупредили, что перед празднованием Старого Нового года погода испортится, и Ростовскую область окутает мокрым снегом.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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