В Ростове-на-Дону в ближайшие сутки будет сильный гололед на дорогах

Водителям Ростова-на-Дону рекомендовано соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также парковать автомобили таким образом, чтобы не мешать работе спецтехнике, занятой уборкой улиц. Пешеходам напомнили, что в условиях непогоды им следует переходить дорожное полотно исключительно по разрешенным местам, при этом их будущие действия и траектория движения должны быть понятны водителям.