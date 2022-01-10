В Ростове-на-Дону в ближайшие сутки будет сильный гололед на дорогах

Синоптики предсказали, что большую часть рабочей недели, начиная с 11 января, будут наблюдаться неблагоприятные погодные условия, в результате которых улицы города скует льдом.
Гололедица будет наблюдаться в течение трех суток, а потому сотрудники управления ГО и ЧС предупреждают горожан об опасностях на дорогах.
Водителям Ростова-на-Дону рекомендовано соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также парковать автомобили таким образом, чтобы не мешать работе спецтехнике, занятой уборкой улиц. Пешеходам напомнили, что в условиях непогоды им следует переходить дорожное полотно исключительно по разрешенным местам, при этом их будущие действия и траектория движения должны быть понятны водителям.
Кроме того синоптики предупредили, что перед празднованием Старого Нового года погода испортится, и Ростовскую область окутает мокрым снегом.