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В Ростове-на-Дону забраковали крупную партию кормов для полицейских собак в 2021 году

10 января 07:22
Фото: 61.мвд.рф
Ростовская школа служебно-розыскного собаководства МВД РФ не приняла от поставщика крупную партию кормов для собак, говорится в документах Арбитражного суда Ростовской области.

В рамках госконтракта школа закупила 9 тонн сухого корма для служебных собак. Исполнителем контракта стала компания «Пробаланс», которая привезла его на сутки позже, чем требовалось.

Школа приняла товар на временное хранение, но через несколько дней отказалась сотрудничать с компанией. Дело в том, что подрядчик поставил корм для непродуктивных животных, в том числе декоративных пород.

Хотя школа заказывала корм для взрослых собак, подверженных продолжительным и повышенным физическим нагрузкам. Компания «Пробаланс» требовала отменить решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, но проиграла в суде.

Ранее из Ростовской области на Украину не выпустили 3,5 тонны кормов.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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