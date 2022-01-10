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В Ростове опубликовали новый график работы пунктов вакцинации

10 января 15:47
Фото: donland.ru
В Ростове рассказали, в каком режиме будут работать пункты вакцинации от коронавируса после новогодних праздников, полный график опубликовали на портале мэрии.

С началом нового 2022 года возобновляется работа большинства пунктов вакцинации. Среди них в будние с 8.00 до 20.00 мск будут работать прививочные кабинеты в ЦГБ им. Семашко, МБУЗ «Городская поликлиника № 1», горполиклиниках № 4, 9, 10 и 12.

В горбольнице № 6 медицинские работники готовы поставить вакцину ростовчанам с 09.00 до 19.00 мск, а по выходным они принимают граждан в течение шести часов с 08.00 мск.

В поликлинике горбольницы № 7 вакцинацию можно пройти с 08.00 до 19.00 мск, а в выходные дни с 09.00 до 14.00 мск.

В городской поликлинике № 14 на Портовой ростовчан ожидают с 08.00 до 18.00 мск, в поликлинике № 16 часы работы в будни объявлены с 10.00 до 19.30, а в выходные с 8.30 до 13.30 мск.

С полным списком пунктов вакцинации и можно ознакомиться по прямой ссылке.

Ранее стало известно, что на вакцинацию от ковида 1 января пришли более 800 человек.

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