ВСУ ведут обстрел поселков у границы Ростовской области под гимн Украины

В издании рассказали, что атаку ведут по поселению шахты 6-7, которые расположены в пригороде Горловки. Украинские военные ведут атаку из Майорска и сопровождают ее гимном Украины, который жители Горловки вынуждены слушать из оборудования, которое когда-то объявляло о движении поездов на железнодорожной станции.