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ВСУ ведут обстрел поселков у границы Ростовской области под гимн Украины

10 января 17:26
Фото: Pexels.com
В 67 километрах от границы Ростовской области украинские военные ведут обстрел поселения в пригороде Горловки под гимн Украины, об этом рассказал портал «Новороссия».

В издании рассказали, что атаку ведут по поселению шахты 6-7, которые расположены в пригороде Горловки. Украинские военные ведут атаку из Майорска и сопровождают ее гимном Украины, который жители Горловки вынуждены слушать из оборудования, которое когда-то объявляло о движении поездов на железнодорожной станции.

Жительница поселения Татьяна Сергиенко утверждает, что атака Вооруженных сил Украины на праздниках стала только сильнее.

«Как только какой-то праздник или что-то такое, так обязательно усиление обстрелов», — объяснила женщина, предположив, что звук транслируется через оборудование железнодорожной станции.

Ранее стало известно, что ряды украинских военных начали редеть из-за подрыва военнослужащих на взрывных устройствах.

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