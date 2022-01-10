В издании рассказали, что атаку ведут по поселению шахты 6-7, которые расположены в пригороде Горловки. Украинские военные ведут атаку из Майорска и сопровождают ее гимном Украины, который жители Горловки вынуждены слушать из оборудования, которое когда-то объявляло о движении поездов на железнодорожной станции.
Жительница поселения Татьяна Сергиенко утверждает, что атака Вооруженных сил Украины на праздниках стала только сильнее.
«Как только какой-то праздник или что-то такое, так обязательно усиление обстрелов», — объяснила женщина, предположив, что звук транслируется через оборудование железнодорожной станции.
Ранее стало известно, что ряды украинских военных начали редеть из-за подрыва военнослужащих на взрывных устройствах.