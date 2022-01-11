Бастрыкин взял под собственный контроль дело о реконструкции «Дома актеров» в Ростове

Руководитель СУ СК РФ Александр Бастрыкин попросил руководителя Следкома Ростовской области Аслана Хуаде ввести его в курс дела по обращениям жильцов «Дома актеров», который расположен по адресу улица Максима Горького, 270 в Ростове-на-Дону.
Здание много лет является объектом маневренного фонда, однако в последние годы строение серьезно обветшало, и его жильцы беспокоятся об аварийном потенциале здания. Бастрыкин поручил докладывать о движении дела и поручениях в центральное управление СК РФ.
Напомним, совсем недавно специалисты начали проводить экспертизу здания на Горького, 270, чтобы определить техническое состояние строения. Заключение по инспекции «Дома актеров» администрация города обещала представить в январе 2022 года.