rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области на 20% снизилась заболеваемость коронавирусом в 2022 году

11 января 12:19
Фото: rostov-gorod.ru
В начале 2022 года показатели заболеваемости коронавирусом рухнули на 20%, об этом сообщил глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев.

Главный санитарный врач Ростовской области рассказал, что на первой неделе 2022 года показатели заболеваемости оказались на 20% ниже показателей 52-й недели 2021 года.

При этом основной группой, в которой распространяется коронавирус, остаются люди среднего возраста от 30 до 49 лет — их 29% от общего числа заболевших. За ними в список лидеров заболеваемости входят люди возрастом от 50 до 64 лет, а замыкают тройку лидеров — пожилые люди от 65 лет. Таким образом, в Ростовской области движущей силой эпидемии оказалось экономически активное взрослое население работоспособного возраста.

Ранее в Ростовской области заявили об обнаружении 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Материалы по теме
Жители Ростовской области продолжают умирать из-за коронавируса в январеВ Ростовской области еще 358 человек заболели коронавирусомЕще 18 человек в Ростовской области скончались из-за коронавируса до 11 января
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00