В Ростовской области на 20% снизилась заболеваемость коронавирусом в 2022 году

При этом основной группой, в которой распространяется коронавирус, остаются люди среднего возраста от 30 до 49 лет — их 29% от общего числа заболевших. За ними в список лидеров заболеваемости входят люди возрастом от 50 до 64 лет, а замыкают тройку лидеров — пожилые люди от 65 лет. Таким образом, в Ростовской области движущей силой эпидемии оказалось экономически активное взрослое население работоспособного возраста.