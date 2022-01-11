В Ростовской области пенсионера подозревают в убийстве знакомого в канун Рождества

Следователи предполагают, что в канун православного Рождества 6 января фигурант дела и его предполагаемая жертва выпивали вместе. В ходе застолья между мужчинами разгорелся конфликт, который закончился поножовщиной. Житель Кастырского напал на жертву и убил его ударом ножа в живот. Мужчина умер на месте от полученной в ходе потасовки раны.