В Ростовской области пенсионера подозревают в убийстве знакомого в канун Рождества

Сотрудники Семикаракорского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ региона предъявили обвинение пожилому мужчине, который стал фигурантом дела об убийстве.
Следователи предполагают, что в канун православного Рождества 6 января фигурант дела и его предполагаемая жертва выпивали вместе. В ходе застолья между мужчинами разгорелся конфликт, который закончился поножовщиной. Житель Кастырского напал на жертву и убил его ударом ножа в живот. Мужчина умер на месте от полученной в ходе потасовки раны.
Сейчас пенсионер, ставший подозреваемым, заключен под стражу, где ожидает завершения расследования и передачи дела в суд.