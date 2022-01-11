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В Ростовской области пенсионера подозревают в убийстве знакомого в канун Рождества

11 января 16:30
Фото: Pexels.com
В Ростовской области пожилой мужчина стал подозреваемым в деле об убийстве знакомого, которое произошло 6 января, об этом сообщили в СУ СК РФ региона.

Сотрудники Семикаракорского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ региона предъявили обвинение пожилому мужчине, который стал фигурантом дела об убийстве.

Следователи предполагают, что в канун православного Рождества 6 января фигурант дела и его предполагаемая жертва выпивали вместе. В ходе застолья между мужчинами разгорелся конфликт, который закончился поножовщиной. Житель Кастырского напал на жертву и убил его ударом ножа в живот. Мужчина умер на месте от полученной в ходе потасовки раны.

Сейчас пенсионер, ставший подозреваемым, заключен под стражу, где ожидает завершения расследования и передачи дела в суд.

Ранее в Ростовской области мужчина зарезал бывшую супругу и пристрелил ее знакомого.

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