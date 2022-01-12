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На Ямале местный житель три дня провел в тундре и отказался от помощи медиков

12 января 09:22
Фото: pixabay.com
Житель Ямала Никита Покачев провел в тундре три дня без укрытия.

21-летний житель Ямала выжил после того, как провел в тундре три дня, при температуре воздухе минус 40 градусов. Выжить в таких условиях ему помогло знание местности и национальная одежда коренных народов Ямала, сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Ямал 1».

Никита Покачев пропал 6 января 2021 года — по пути домой у него сломался снегоход. В тундре в этот день температура упала до минус 40 градусов. Поисками пропавшего молодого человека занялись спасатели, однако операция осложнялась труднодоступностью местности, темнотой, ограниченной видимостью, буреломом и неровным ландшафтом. Вскоре к этому добавилось и ухудшение погоды — сильный ветер и метель.

На третьи сутки молодого человека обнаружили — в 15 км от сломанного снегохода. Выяснилось, что он укрылся в лесу в пойме реки, где и ждал спасения. Состояние Никиты Покачева оказалось удовлетворительным, от медицинской помощи он отказался.

Спасатели считают, что молодой человек выжил благодаря навыкам действия в сложных условиях и национальной ямальской одежде из олених шкур, которая защитила его от холода и ветра.

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