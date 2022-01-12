На Ямале местный житель три дня провел в тундре и отказался от помощи медиков

Никита Покачев пропал 6 января 2021 года — по пути домой у него сломался снегоход. В тундре в этот день температура упала до минус 40 градусов. Поисками пропавшего молодого человека занялись спасатели, однако операция осложнялась труднодоступностью местности, темнотой, ограниченной видимостью, буреломом и неровным ландшафтом. Вскоре к этому добавилось и ухудшение погоды — сильный ветер и метель.