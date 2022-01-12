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В нижегородском аэропорту рассказали о популярных туристических направлениях

12 января 14:46
Фото: pixabay.com
Пресс-служба аэропорта им. В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде поделилась сведениями о популярных направлениях во время каникул. Туристы, которые путешествуют по России, предпочли отдых в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Актуальными среди внутренних направлений были рейсы в Екатеринбург, Краснодар, Калининград.

Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на pravda-nn.ru. Среди направлений в другие страны наиболее популярным оказался курорт Хургада. Востребованными среди туристов стали такие города, как Стамбул, Баку, Ереван.

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