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В Ростове горожане жалуются на лестницу к набережной, на которой можно убиться

12 января 08:01
Фото: bg.rostov-gorod.ru
В Ростове жители рассказали об убийственном спуске к набережной по улице Чехова, жалоба появилась на портале городского благоустройства.

В Ростове горожане пожаловались, что лестница на спуске к улице Седова и набережной находится в плачевном состоянии. Один из местных жителей поделился фото, на котором отчетливо видно, что лестничный марш поврежден — каменные ступени обкололись и подверглись коррозии, которая оставила только железную конструкцию, на которой были сформированы ступени.

«Лестница спуска на тротуаре в ужасном состоянии, можно зацепиться ногой и убиться», — рассказал один из жителей города.

Это не первый раз, когда возникают проблемы у спусков к набережной Ростова-на-Дону. Ранее в сентябре на склоне у Ворошиловского моста под лестницей и опорами произошел оползень, из-за которого возникла огромная пятиметровая яма.

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