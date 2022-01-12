В Ростове горожане жалуются на лестницу к набережной, на которой можно убиться

В Ростове горожане пожаловались, что лестница на спуске к улице Седова и набережной находится в плачевном состоянии. Один из местных жителей поделился фото, на котором отчетливо видно, что лестничный марш поврежден — каменные ступени обкололись и подверглись коррозии, которая оставила только железную конструкцию, на которой были сформированы ступени.