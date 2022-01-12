В Ростове создадут десятикилометровую велодорожку вдоль реки Темерник

Глава горадминистрации рассказал, что средство на обустройство маршрута для велосипедистов выделили в прошлом месяце, и согласно проектной документации дорожка свяжет Ростовский-на-Дону зоопарк с парком «Дружба». Маршрут пройдет по переходному мосту по Каменке и протянется вдоль Темерника.
Вместе с этим сити-менеджер заметил, что свободное размещение велодорожек в Ростове невозможно из-за того, что город перегружен транспортом. И если в новых районах в план уже включают велодорожки, то кварталы старой застройки не позволяют создать новые маршруты для велосипедистов.
Напомним, в начале декабря журналисты RostovGazeta изучили план транспортного развития города до 2035 года и узнали, что в 2023 году власти города построят в Ростове более 42,6 километра велосипедных дорог, которые включают в себя 27 различных маршрутов.