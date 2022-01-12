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В Ростове создадут десятикилометровую велодорожку вдоль реки Темерник

12 января 09:30
Фото: freepik/freepik.com
В Ростове планируют обустроить велодорожку протяженностью десять километров, которая объединит парк «Дружбу» с зоопарком, об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко на встрече с представителями СМИ.

Глава горадминистрации рассказал, что средство на обустройство маршрута для велосипедистов выделили в прошлом месяце, и согласно проектной документации дорожка свяжет Ростовский-на-Дону зоопарк с парком «Дружба». Маршрут пройдет по переходному мосту по Каменке и протянется вдоль Темерника.

Вместе с этим сити-менеджер заметил, что свободное размещение велодорожек в Ростове невозможно из-за того, что город перегружен транспортом. И если в новых районах в план уже включают велодорожки, то кварталы старой застройки не позволяют создать новые маршруты для велосипедистов.

Напомним, в начале декабря журналисты RostovGazeta изучили план транспортного развития города до 2035 года и узнали, что в 2023 году власти города построят в Ростове более 42,6 километра велосипедных дорог, которые включают в себя 27 различных маршрутов.

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