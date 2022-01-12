В Ростове создадут десятикилометровую велодорожку вдоль реки Темерник

Вместе с этим сити-менеджер заметил, что свободное размещение велодорожек в Ростове невозможно из-за того, что город перегружен транспортом. И если в новых районах в план уже включают велодорожки, то кварталы старой застройки не позволяют создать новые маршруты для велосипедистов.