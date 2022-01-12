В Ростове-на-Дону размер регионального коэффициента вырос с 1 – 1,72 до 1 – 1,64. Незначительное повышение данного показателя произошло для Каменска, Волгодонска, Гуково, Новочеркасска, Сальска и Таганрога. Размер верхней границы коридора остался без изменения - 1, а вот нижняя граница коридора выросла с 0,82 до 0,84.