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Власти в Ростовской области прокомментировали слова Путина о новой волне коронавируса

12 января 13:06
Фото: kremlin.ru
В Ростовской области создали все необходимые условия для оказания помощи людям в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что президент России Владимир Путин дал Кабмину две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии. По его словам, новая волна коронавируса неизбежна.

У правительства Ростовской области попросили прокомментировать заявления президента. В ответе говорится, что регион готов к оказанию помощи местным жителям.

«Оборудованы более трех тысяч коек в ковидных госпиталях, заработал инфекционный центр. Есть аппараты ИВЛ, медикаменты, больницы укомплектованы персоналом», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в наличии есть более 484 тысячи доз вакцины. В случае роста заболеваемости может быть увеличено количество коек в ковидных госпиталях.

Добавим, что в области уже начался рост заболеваемости коронавирусом.

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