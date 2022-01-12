Власти в Ростовской области прокомментировали слова Путина о новой волне коронавируса

Напомним, что президент России Владимир Путин дал Кабмину две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии. По его словам, новая волна коронавируса неизбежна.
У правительства Ростовской области попросили прокомментировать заявления президента. В ответе говорится, что регион готов к оказанию помощи местным жителям.
«Оборудованы более трех тысяч коек в ковидных госпиталях, заработал инфекционный центр. Есть аппараты ИВЛ, медикаменты, больницы укомплектованы персоналом», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в наличии есть более 484 тысячи доз вакцины. В случае роста заболеваемости может быть увеличено количество коек в ковидных госпиталях.