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Экс-заместитель Логвиненко получила работу в администрации Таганрога

13 января 10:32
Фото: rostov-gorod.ru
Светлана Камбулова
Бывшая заместитель сити-менеджера Ростова-на-Дону по вопросам экономики Светлана Камбулова получила предложение о работе в администрации Таганрога, сообщает «Блокнот Ростов» со ссылкой на источник в администрации города.

В конце прошлого года главой Таганрога стал экс-министр ЖКХ области Михаил Солоницин. Ожидается, что Камбулова также займет должность его заместителя по вопросам экономики.

Стоит отметить, что Камбулова пришла в администрацию Ростова вместе с первым главой мэрии города Сергеем Горбанем. Ей удалось поработать со всеми тремя сити-менеджерами.

Напомним, 20 декабря прошлого года Светлана Камбулова была уволена с должности заместителя главы администрации города Ростова. Предполагается, что уход Камбуловой связан с множеством претензий к ее работе со стороны сити-менеджера Алексея Логвиненко.

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