Экс-заместитель Логвиненко получила работу в администрации Таганрога

В конце прошлого года главой Таганрога стал экс-министр ЖКХ области Михаил Солоницин. Ожидается, что Камбулова также займет должность его заместителя по вопросам экономики.
Стоит отметить, что Камбулова пришла в администрацию Ростова вместе с первым главой мэрии города Сергеем Горбанем. Ей удалось поработать со всеми тремя сити-менеджерами.
Напомним, 20 декабря прошлого года Светлана Камбулова была уволена с должности заместителя главы администрации города Ростова. Предполагается, что уход Камбуловой связан с множеством претензий к ее работе со стороны сити-менеджера Алексея Логвиненко.