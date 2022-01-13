Ростовчане назвали предсказуемыми заявления властей о новой волне коронавируса

Правительство региона опубликовало видео, в котором предупредило жителей, что следующая волна может наступить уже весной 2022 года. Это может быть связано со снижением уровня коллективного иммунитета.
Вместе с этим в регионе три человека уже заразились штаммом омикрон. Всех призвали сделать прививки от коронавируса.
Жители области считают, что волны появляются как по графику. По их словам, они уже сами знают, что будет дальше.
«Все по плану. Следующая волна весной, а после зимой. Все уже знают, что будет дальше», — прозвучало в комментариях.
«Как все предсказуемо, аж не интересно уже», — написали пользователи.
Часть подписчиков попросила остальных серьезно отнестись к угрозе появления новой волны.