rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане пожаловались на неработающие в мороз печки в салонах автобусах

13 января 12:24
Фото: pixabay.com
Жители Ростова-на-Дону рассказали о том, что на некоторых маршрутах городских автобусов водители отказываются включать печки, из-за чего в салоне становится невероятно холодно.

По словам местных жителей, речь идет о автобусах № 71, № 16 и № 78, в которых водители проигнорировали просьбу включить печку. Кроме того, как рассказала пассажирка автобуса № 71, водитель стоял на остановках с открытой дверью по семь минут. Люди сравнивают поездки на работу и домой с пытками, передает «КП-Ростов-на-Дону».

При этом, не так давно в городе повысили плату за проезд в общественном транспорте. Однако, как отметили ростовчане, улучшений нет.

«Предполагаю, что в жару также не будут торопиться включать кондиционеры», — пожаловалась на транспорт Олеся Сапрыкина.

В настоящий момент журналисты ожидают комментарий по этой ситуации от представителей перевозчиков.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00