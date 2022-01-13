Ростовчане пожаловались на неработающие в мороз печки в салонах автобусах

По словам местных жителей, речь идет о автобусах № 71, № 16 и № 78, в которых водители проигнорировали просьбу включить печку. Кроме того, как рассказала пассажирка автобуса № 71, водитель стоял на остановках с открытой дверью по семь минут. Люди сравнивают поездки на работу и домой с пытками, передает «КП-Ростов-на-Дону».