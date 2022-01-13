Ростовчане пожаловались на неработающие в мороз печки в салонах автобусах

По словам местных жителей, речь идет о автобусах № 71, № 16 и № 78, в которых водители проигнорировали просьбу включить печку. Кроме того, как рассказала пассажирка автобуса № 71, водитель стоял на остановках с открытой дверью по семь минут. Люди сравнивают поездки на работу и домой с пытками, передает «КП-Ростов-на-Дону».
При этом, не так давно в городе повысили плату за проезд в общественном транспорте. Однако, как отметили ростовчане, улучшений нет.
«Предполагаю, что в жару также не будут торопиться включать кондиционеры», — пожаловалась на транспорт Олеся Сапрыкина.
В настоящий момент журналисты ожидают комментарий по этой ситуации от представителей перевозчиков.