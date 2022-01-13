Ростовский врач рассказал, в чем опасность «омикрона» — нового штамма COVID-19

«Сегодня все реанимации в Западной Европе забиты пациентами с „омикроном“. Да, предполагается, что это слабый штамм коронавируса, который не вызывает пневмонию и протекает легко. Однако легко перенести заболевание могут лишь вакцинированные граждане. А у непривитых заражение „омикроном“ протекает очень тяжело. Следует понимать, что это не привычное нам ОРВИ, а все тот же коварный COVID-19, который дает опасные осложнения. Этого и опасаются сегодня российские ученые и мои коллеги из высшего руководства», — отмечает Игорь Гайнутдинов.