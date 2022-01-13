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Ростовский врач рассказал, в чем опасность «омикрона» — нового штамма COVID-19

13 января 06:35
Фото: pexels.com
Новый штамм COVID-19 «омикрон» чреват всеми опасными осложнениями для непривитых граждан. Но он действительно переносится легче и не вызывает осложнения у тех, кто прошел вакцинацию, сообщил главный врач поликлиники № 14 в Ростове Игорь Гайнутдинов.

Доктор рассказывает, что опасность нового штамма коронавируса «омикрон» заключается в его высокой контагиозности. А это значит, что вирус намного легче и быстрее передается людям, что может спровоцировать резкое увеличение заболеваемости.

«Сегодня все реанимации в Западной Европе забиты пациентами с „омикроном“. Да, предполагается, что это слабый штамм коронавируса, который не вызывает пневмонию и протекает легко. Однако легко перенести заболевание могут лишь вакцинированные граждане. А у непривитых заражение „омикроном“ протекает очень тяжело. Следует понимать, что это не привычное нам ОРВИ, а все тот же коварный COVID-19, который дает опасные осложнения. Этого и опасаются сегодня российские ученые и мои коллеги из высшего руководства», — отмечает Игорь Гайнутдинов.

Врач добавляет, что сегодня медики бьют во все колокола, обзванивая прикрепленных к поликлиникам пациентов с предложением защитить себя от новой болезни. Прийти на вакцинацию впервые или же пройти ревакцинацию.

«Думать в данном случае о наличии хорошего иммунитета, крепкого здоровья и отсутствия хронических недугов, как минимум, глупо. Это не спасет. Уже понятно, как тяжело молодое работающее население переносит заражение „омикроном“, если они не сделали прививку. Поэтому я призываю всех пройти вакцинацию или ревакцинацию. Для этого наши медики работают 7 дней в неделю, по 10-12 часов. Также, для удобства граждан, снова открываются мобильные пункты вакцинации в торговых центрах», — резюмирует Игорь Гайнутдинов.

Ранее RostovGazeta сообщала о нынешней ситуации в ковидном госпитале одного из городов в Ростовской области.

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