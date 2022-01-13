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Суд разрешил не уничтожать скандальный автосалон на Таганрогской в Ростове-на-Дону

13 января 07:21
Фото: yandex.ru/maps/
В Ростове-на-Дону автосалону Lada разрешили не сносить здание, хотя этого требовали власти города, решение принял арбитражный суд.

Все началось в 2007 году со строительства на улице Таганрогской здания автосалона компанией «Авто-Ревю». Позже власти города потребовали его снести из-за отсутствия разрешения на строительство.

Изначально департамент архитектуры выиграл несколько судов, в том числе дело дошло до Верховного суда. Сейчас же владельцы автосалона добились разрешения на его реконструкцию, что позволит не сносить здание.

В суде доказали то, что демонтаж может повредить соседние постройки. Но пока данное решение может быть оспорено.

По информации издания «Коммерсантъ», суд мог принять во внимание результат экспертизы, которая была назначена ранее в рамках рассмотрения дела.

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