В Ростове более 500 млн рублей потратят из бюджета на капремонт ЦГБ

На роль подрядчика претендовали две компании. В итоге выполнением заказа займется “Управление капитального строительства”.
Общая сумма заказа составила 503 101 820 рублей. Стоит отметить, что в 2021 году подрядчик уже получил 17 млн на разработку проекта. Еще 325 млн будут выделены из бюджета в текущем году. Завершение работ запланировано на декабрь 2023 года.
Исполнителю работ необходимо переделать больничные корпуса «для современного использования», то есть отреставрировать все помещения, представляющие историческую или архитектурную ценность.
Среди работ, которые будет выполнять заказчик: усиление конструкций зданий больницы, проведение внутренней отделки, замена дверей. Также подрядчик будет проводить работы по электромонтажу, установке систем канализации и водопровода, монтировать вентиляцию и пожарную сигнализацию. Кроме того, в список работ включена прокладка наружных сетей.
Напомним, в 2018 году на ремонт неврологического корпуса ЦГБ имени Семашко в Ростове было выделено почти 500 млн рублей. Деньги тогда были выделены из регионального и муниципального бюджетов.