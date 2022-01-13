В Ростове более 500 млн рублей потратят из бюджета на капремонт ЦГБ

Общая сумма заказа составила 503 101 820 рублей. Стоит отметить, что в 2021 году подрядчик уже получил 17 млн на разработку проекта. Еще 325 млн будут выделены из бюджета в текущем году. Завершение работ запланировано на декабрь 2023 года.