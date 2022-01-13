В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию жилой комплекс «Кристалл» на Соколова

Большинство квартир раскупили во время строительства. «Высокий спрос как на ЖК «Кристалл», так и на другие объекты компании «МСК» подтверждает качество самого продукта, который мы производим, — комфортного жилья, отвечающего требованиям времени и клиентов. К моменту ввода домов в эксплуатацию в них практически не остается непроданных квартир — только одна или две. Это ключевой показатель нашей работы и доверия жителей к «МСК» как застройщику», — прокомментировали в компании.