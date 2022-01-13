В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию жилой комплекс «Кристалл» на Соколова

Этот ЖК «МСК» сдала первым в 2022 году.
Относящийся к бизнес-классу «Кристалл» сможет удовлетворить любые запросы покупателей. Застройщик предусмотрел авторскую архитектуру, дизайнерскую отделку входных групп, благоустроенные общие террасы, лифты OTIS повышенной комфортности.
В двухуровневый подземный паркинг можно попасть при помощи автолифта. Это только часть преимуществ, которые получат жильцы ЖК.
Комплекс находится рядом с площадью Гагарина, благодаря чему можно быстро добраться до любой точки города. На первом этаже ЖК будут открыты магазины, недалеко есть школа и детский сад.
Комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой, здесь есть зоны для тихих прогулок, рядом располагаются кафе и рестораны, а также торговые центры.
Большинство квартир раскупили во время строительства. «Высокий спрос как на ЖК «Кристалл», так и на другие объекты компании «МСК» подтверждает качество самого продукта, который мы производим, — комфортного жилья, отвечающего требованиям времени и клиентов. К моменту ввода домов в эксплуатацию в них практически не остается непроданных квартир — только одна или две. Это ключевой показатель нашей работы и доверия жителей к «МСК» как застройщику», — прокомментировали в компании.
По информации Единого ресурса застройщиков, компания полтора года находится на первом месте по текущему строительству жилья в регионе.
В компании сообщили, что в настоящее время в ЖК «Кристалл» в продаже осталась только одна двухкомнатная квартира площадью 77 квадратных метров с террасой, забронировать можно здесь.