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В Ростовской области увеличили пособие на погребение на 312 рублей в январе 2022 года

13 января 06:40
Фото: pexels.com
С начала 2022 года в Ростовской области увеличилась сумма, выделяемая на похороны, согласно изменениям, внесенных в закон «О предоставлении материальной помощи для погребения умерших», пишет издание Donnews.

Теперь родственники умершего могут рассчитывать на помощь в размере 8107 рублей, что на 312 рублей больше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что это самая большая индексация за последние годы. Например, в позапрошлом году размер помощи был увеличен на 219 рублей, а в прошлом году - на 279 рублей.

Отмечается, что данная сумма предоставляется родственникам усопшего или похоронной службе, если у умершего нет родственников и законных представителей.

Ранее телеведущий Андрей Малахов в передаче «Прямой эфир» поднял вопрос о нехватке мест в морге Таганрога Ростовской области. Гостем передачи стала Елена Кавалерист, которая якобы сняла размещённые на улицах города тела в пакетах.

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