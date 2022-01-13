В Ростовской области увеличили пособие на погребение на 312 рублей в январе 2022 года

Теперь родственники умершего могут рассчитывать на помощь в размере 8107 рублей, что на 312 рублей больше, чем в прошлом году.
Стоит отметить, что это самая большая индексация за последние годы. Например, в позапрошлом году размер помощи был увеличен на 219 рублей, а в прошлом году - на 279 рублей.
Отмечается, что данная сумма предоставляется родственникам усопшего или похоронной службе, если у умершего нет родственников и законных представителей.
Ранее телеведущий Андрей Малахов в передаче «Прямой эфир» поднял вопрос о нехватке мест в морге Таганрога Ростовской области. Гостем передачи стала Елена Кавалерист, которая якобы сняла размещённые на улицах города тела в пакетах.