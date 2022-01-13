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В Сети появилось видео-разоблачение потасовки депутата с охраной ресторана в Ростове

13 января 16:30
Фото: Информбюро-ЮФО
В соцсетях распространились кадры, на которых отчетливо видно, что агрессором в конфликте выступал народный избранник Гордумы Шахт Вадим Литвинов, видео поделился Telegram-канал «Информбюро-ЮФО».

Напомним, в начале января стало известно о конфликте с участием депутата шахтинской Думы Вадима Литвинова. Тогда народный избранник утверждал, что вовсе не он был виновником в громком скандале с охраной в ресторане «Магадан» и настаивал, что не находился под действием алкоголя.

В опубликованном видео отчетливо слышно, что охрана ресторана действительно выпроводила Литвинова, попросив его уйти.

«Спокойно, уважаемый. Все нормально. Мы здесь не для того, чтобы драться, мы здесь для того, чтобы успокаивать людей», — отчетливо произнес один из охранников, показывая своему коллеге отойти от буйствующего депутата, который пытается пройти обратно в заведение, сопровождая это бранью и размахиванием рук.

«Ты обнаглел. Ты — обнаглевший, потому что не пускаешь никого сюда. Ты меня не пустил. Ты — царь? Ты — царь. Давай, вызывай полицию. Я не умею драться, но если бы мог… Я заплатил деньги, а ты меня выгнал. Тогда верни деньги. Я хочу кайфовать за эти деньги (прим. наложена цензура на ненормативную лексику Вадима Литвинова)», — объяснился с охраной депутат, который ранее обвинял сотрудников ресторана в агрессии и оскорблениях по отношению к собственной персоне.

Ранее Вадим Литвинов был исключен из партии «Единая Россия» за конфликт в ресторане «Магадан» 18 декабря 2021 года.

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