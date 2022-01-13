В Сети появилось видео-разоблачение потасовки депутата с охраной ресторана в Ростове

«Ты обнаглел. Ты — обнаглевший, потому что не пускаешь никого сюда. Ты меня не пустил. Ты — царь? Ты — царь. Давай, вызывай полицию. Я не умею драться, но если бы мог… Я заплатил деньги, а ты меня выгнал. Тогда верни деньги. Я хочу кайфовать за эти деньги (прим. наложена цензура на ненормативную лексику Вадима Литвинова)», — объяснился с охраной депутат, который ранее обвинял сотрудников ресторана в агрессии и оскорблениях по отношению к собственной персоне.