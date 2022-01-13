Врач рассказал, что отличает «Омикрон» от других штаммов коронавируса

Как сообщает iz.ru со ссылкой на информацию медика, в то же время, уже есть данные о возможном появлении этого симптома в конце болезни или даже когда пациент уже выздоровеет.
«Омикрон» отличается от «Дельты» и тем, что при нем нет болезненных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта. А инфекция не опускается в легкие, оставаясь в бронхах.
В основном заболевание похоже на обычное ОРВИ, при котором речь идет о насморке, кашле, небольшом повышении температуры на протяжении нескольких дней.
Но при резком росте заболеваемости «Омикрон» способен «наделать много бед».