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Врач рассказал, что отличает «Омикрон» от других штаммов коронавируса

13 января 07:01
Фото: pixbay.com
По мнению кандидата медицинских наук, клинического фармаколога Андрея Кондрахина, потеря обоняния больше не является главным симптомом коронавируса у инфицированных штаммом «Омикрон».

Как сообщает iz.ru со ссылкой на информацию медика, в то же время, уже есть данные о возможном появлении этого симптома в конце болезни или даже когда пациент уже выздоровеет.

«Омикрон» отличается от «Дельты» и тем, что при нем нет болезненных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта. А инфекция не опускается в легкие, оставаясь в бронхах.

В основном заболевание похоже на обычное ОРВИ, при котором речь идет о насморке, кашле, небольшом повышении температуры на протяжении нескольких дней.

Но при резком росте заболеваемости «Омикрон» способен «наделать много бед».

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