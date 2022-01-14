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«Автодор» приступил к подготовке к строительству моста на М-4 «Дон» в 2022 году

14 января 15:08
Фото: Государственная компания «Автодор»
В Ростовской области стартовали подготовительные мероприятия для строительства моста, который пройдет над рекой Северский Донец, заявили в «Автодоре».

Работы пройдут на трассе М-4 «Дон», в этом году начнут разбирать старые конструкции правого моста. После этого появятся новые опоры на 931-м километре трассы.

Для реализации проекта в минувшем году выбрали подрядчика в рамках проведенного конкурса. Срок строительства должен составить почти три года. В данный момент идет создание строительного городка.

Правый мост возвели 55 лет назад, в 2019 году движение для автомобилистов перекрыли. В этом же году появился временный мост, по которому пустили транспорт, но на нем нельзя набирать скорость более 40 километров в час.

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