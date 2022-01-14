«Автодор» приступил к подготовке к строительству моста на М-4 «Дон» в 2022 году

Работы пройдут на трассе М-4 «Дон», в этом году начнут разбирать старые конструкции правого моста. После этого появятся новые опоры на 931-м километре трассы.
Для реализации проекта в минувшем году выбрали подрядчика в рамках проведенного конкурса. Срок строительства должен составить почти три года. В данный момент идет создание строительного городка.
Правый мост возвели 55 лет назад, в 2019 году движение для автомобилистов перекрыли. В этом же году появился временный мост, по которому пустили транспорт, но на нем нельзя набирать скорость более 40 километров в час.