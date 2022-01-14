Драчев считает, что места Логинова и Латыпова в сборной на ОИ незыблемы

При этом последний среди российских мужчин обладатель Большого хрустального глобуса отметил, что точно не взял бы в Пекин Антона Бабикова из-за большого проигрыша «ногами». Логинов выиграл спринт в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Латыпов был вынужден пропустить два последних этапа в связи с тем, что сдал положительный тест на коронавирус и был помещен на карантин.