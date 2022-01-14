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Драчев считает, что места Логинова и Латыпова в сборной на ОИ незыблемы

14 января 18:53
Фото: pixabay.com
Экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объяснил, почему он не видит альтернативы на Олимпийских играх в Пекине Александру Логинову и Эдуарду Латыпову.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Eurostavka, Драчев считает, что только эти два спортсмена способны побороться за награды в индивидульных гонках.

Все остальные биатлонисты должны рассматриваться лишь как кандидаты в эстафетную четверку, поскольку именно в этой дисциплине сборная имеет больше всего шансов на медаль.

При этом последний среди российских мужчин обладатель Большого хрустального глобуса отметил, что точно не взял бы в Пекин Антона Бабикова из-за большого проигрыша «ногами». Логинов выиграл спринт в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Латыпов был вынужден пропустить два последних этапа в связи с тем, что сдал положительный тест на коронавирус и был помещен на карантин.

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