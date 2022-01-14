Экс-директор ТАНТК Грудинин отрицает свою вину в мошенничестве с патентами

Грудинин обвиняется в двух эпизодах мошенничества. Так, по версии следствия, экс-директор ТАНТК незаконно внес себя в список авторов патента на самолет-амфибию. Причем заявление на регистрацию патента было подано еще до того, как Грудинин пришел на завод. Однако он внес свое имя в список авторов разработки и затем издал приказы, по которым ему полагалась премия в размере 3,7 млн рублей.