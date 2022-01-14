Экс-директор ТАНТК Грудинин отрицает свою вину в мошенничестве с патентами

Грудинин обвиняется в двух эпизодах мошенничества. Так, по версии следствия, экс-директор ТАНТК незаконно внес себя в список авторов патента на самолет-амфибию. Причем заявление на регистрацию патента было подано еще до того, как Грудинин пришел на завод. Однако он внес свое имя в список авторов разработки и затем издал приказы, по которым ему полагалась премия в размере 3,7 млн рублей.
Еще один эпизод связан с начислением премий топ-менеджерам завода. После того, как работники получали премии они отдавали их Грудинину.
На заседании суда Грудинин отрицал свою вину. Ему грозит до десяти лет колонии. Следующее заседание состоится 21 января.
Ранее сообщалось, что ТАНТК им. Бериева выплатил 14 млн рублей вознаграждений топ-менеджерам. Дело Грудинина насчитывает 17 томов.