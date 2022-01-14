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На жительницу Ростова подали в суд за фотографию с котом

14 января 13:38
Фото: asi02/CC BY-SA 2.0 / wikimedia.org
На женщину, проживающую в Ростове-на-Дону, подали в суд за нарушение авторских прав, пишет «Комсомольская правда».

Ростовчанка по имени Алена приобрела котенка породы европейская бурма для своего 10-летнего сына. Она разместила на своей странице фотографию котенка, а также снимок с его родителями. Последний ей предоставил владелец питомника, где она приобретала кота.

При этом, как утверждает Алена, она спросила у продавца разрешение на размещение фото в Интернете. Через несколько месяцев после этого ей пришла повестка в суд. Оказалось, что владелец родителей котенка подал на нее в суд за нарушение авторских прав.

В тот момент Алена была в затруднительном положении и пришла на суд без адвоката. По суду Алена должна была заплатить истцу 66 000 рублей. При этом изначально он требовал компенсации в размере 200 000 рублей.

Женщина подала апелляцию и наняла юриста. По ее мнению, суд неверно установил, что ответчик – Алена. Им должен был стать руководитель питомника, поскольку именно от него Алена получила фотографии.

Ранее в Ростове в одном из магазинов с потолка упал кот. В сеть попало видео, на котором видно, что причиной падения кота стал проломившийся подвесной потолок.

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