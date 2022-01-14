Новости пятницы в Ростове о начале эры омикрона, угрозах взрывов и «подарке» властям

В Ростовской области подготовили койки, которые могут потребоваться для лечения заболевших новым штаммом омикрон. В регионе уже зарегистрировали три очага болезни, заразились студент, девушка и ребенок. Эти случаи никак не связаны между собой.
Из-за этого подготовили мельцеровские боксы для проживания и лечения больных омикроном. Это стало известно в ходе заседания оперативного штаба, на котором обсудили меры профилактики.
Добавим, что на омикрон приходятся 1% случаев от числа заболевших коронавирусом в регионе.
По всей России, в том числе Ростовской области, прокатилась волна угроз о минировании здании. В донском регионе эвакуировали суды и школы, это происходило в течение нескольких дней.
Каждый раз представители экстренных служб проводили обследования помещений. Но ничего опасного найдено не было.
По информации СМИ, к расследованию этих случаев привлекли полицейских и сотрудников ФСБ. Издания пишут, что массовые угрозы могут говорить о скоординированной атаке, а сами они могут поступать из других стран.
Администрацию Ростова-на-Дону суд обязал взять на баланс более 700 дорог, которые обнаружили во время проверки. Получается, что сейчас за этими объектами никто не следит, поэтому они могут быть разрушены.
Прокуратура через потребовала от властей поставить дороги на учет. Теперь все требования были удовлетворены.
Ранее стало известно, что Ростову необходимо тратить 1,2 млрд рублей каждый год, чтобы иметь хорошие дороги.