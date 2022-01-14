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Новости пятницы в Ростове о начале эры омикрона, угрозах взрывов и «подарке» властям

14 января 14:48
Фото: standret/freepik.com
В Ростовской области подготовили койки и боксы для пациентов с омикроном, силовики расследуют факты угроз о минировании зданий и власти обязали забрать на баланс дороги, все самое важное в материале RostovGazeta.

Койки для пациентов с омикроном

В Ростовской области подготовили койки, которые могут потребоваться для лечения заболевших новым штаммом омикрон. В регионе уже зарегистрировали три очага болезни, заразились студент, девушка и ребенок. Эти случаи никак не связаны между собой.

Фото: wirestock/freepik.com

Из-за этого подготовили мельцеровские боксы для проживания и лечения больных омикроном. Это стало известно в ходе заседания оперативного штаба, на котором обсудили меры профилактики.

Добавим, что на омикрон приходятся 1% случаев от числа заболевших коронавирусом в регионе.

Силовики против телефонных террористов

По всей России, в том числе Ростовской области, прокатилась волна угроз о минировании здании. В донском регионе эвакуировали суды и школы, это происходило в течение нескольких дней.

Каждый раз представители экстренных служб проводили обследования помещений. Но ничего опасного найдено не было.

Фото: Медиахолдинг1Mi

По информации СМИ, к расследованию этих случаев привлекли полицейских и сотрудников ФСБ. Издания пишут, что массовые угрозы могут говорить о скоординированной атаке, а сами они могут поступать из других стран.

Ничейные дороги

Администрацию Ростова-на-Дону суд обязал взять на баланс более 700 дорог, которые обнаружили во время проверки. Получается, что сейчас за этими объектами никто не следит, поэтому они могут быть разрушены.

Фото: donland.ru

Прокуратура через потребовала от властей поставить дороги на учет. Теперь все требования были удовлетворены.

Ранее стало известно, что Ростову необходимо тратить 1,2 млрд рублей каждый год, чтобы иметь хорошие дороги.

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