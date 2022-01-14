Ростовчане попросили поднять им зарплаты до уровня губернаторской в 2022 году

Все началось с публикации фотографии водоема главой области. В подписи к снимку он пожелал всем жителям хорошей недели.
Пользователи в комментариях написали, что для этого у них должна быть соответствующая зарплата.
«У простых людей коммуналка дорожает, зарплата такая, что кот устал плакать. Нам бы вашу зарплату и у нас была бы тоже хорошая неделя», — прозвучало в комментариях.
«Нам бы вашего оптимизма чуть-чуть», — написали местные жители.
«И вам хорошей недели. И спасибо за то, что сэкономили наши деньги в праздники, никуда не пуская без QR-кода», — заявили пользователи.