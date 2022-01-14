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Ростовчане попросили поднять им зарплаты до уровня губернаторской в 2022 году

14 января 12:21
Фото: cookie_studio/freepik.com
Жители Ростовской области попросили главу региона Василий Голубева поднять им зарплаты до уровня губернаторской, говорится на его странице в Instagram.

Все началось с публикации фотографии водоема главой области. В подписи к снимку он пожелал всем жителям хорошей недели.

Пользователи в комментариях написали, что для этого у них должна быть соответствующая зарплата.

«У простых людей коммуналка дорожает, зарплата такая, что кот устал плакать. Нам бы вашу зарплату и у нас была бы тоже хорошая неделя», — прозвучало в комментариях.

«Нам бы вашего оптимизма чуть-чуть», — написали местные жители.

«И вам хорошей недели. И спасибо за то, что сэкономили наши деньги в праздники, никуда не пуская без QR-кода», — заявили пользователи.

Ранее Ростовская область оказалась на 3 месте в РФ по задолженности по зарплате в 2021 году.

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