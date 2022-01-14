Школы в Ростовской области могла «заминировать» на заказ группировка подростков

Напомним, что в последние несколько дней в регионе проводились массовые эвакуации образовательных учреждений и судов. Причина была одна — угрозы неизвестных о заложенных бомбах.
Во всех учреждениях провели обследования, но опасных предметов не нашли. Сейчас идет поиск тех, кто может быть к этому причастен.
«Был обнаружен Telegram-канал, автор которого занимается рассылкой писем и угроз о минировании. Подписчики, которыми являются школьники, выражают этому человек "благодарность" за отмену занятий», — сказано в сообщении.
Есть также предположения, что хулиганы могут брать деньги за рассылку писем о бомбах в определенные учреждения.