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Школы в Ростовской области могла «заминировать» на заказ группировка подростков

14 января 08:37
Фото: maitham/flickr.com/CC BY SA ND 3.0
Группировка подростков может быть причастна к сериям угроз о минировании зданий в Ростовской области, сообщает 1Rnd.

Напомним, что в последние несколько дней в регионе проводились массовые эвакуации образовательных учреждений и судов. Причина была одна — угрозы неизвестных о заложенных бомбах.

Во всех учреждениях провели обследования, но опасных предметов не нашли. Сейчас идет поиск тех, кто может быть к этому причастен.

«Был обнаружен Telegram-канал, автор которого занимается рассылкой писем и угроз о минировании. Подписчики, которыми являются школьники, выражают этому человек "благодарность" за отмену занятий», — сказано в сообщении.

Есть также предположения, что хулиганы могут брать деньги за рассылку писем о бомбах в определенные учреждения.

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